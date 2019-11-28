دانت وزارة الخارجية العراقية بشدة "الاعتداء" على القنصلية الإيرانية في مدينة النجف وسط العراق، من قبل محتجين، أمس الأربعاء.

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وقالت الوزارة في بيان نشرته اليوم الخميس: "تدين وزارة الخارجية بأشد الإدانة ما تعرضت له قنصلية جمهورية إيران الإسلامية في النجف الأشرف من اعتداء من قبل أشخاص غرباء عن واقع التظاهرات الحقة التي تشهدها عدد من مدننا العراقية"، وأضافت "نرى أن الغرض منها بات واضحا وهو إلحاق الضرر بالعلاقات التاريخية بين العراق وايران، وكذا مع بقية دول العالم الذين تعمل بعثاتهم في العراق".

وتابعت الوزارة في البيان: "في الوقت الذي نؤكد أن التظاهرات حق مكفول، وأن مطالب المتظاهرين كانت وما تزال مقبولة لدى الحكومة، إلا أننا طالما حذرنا من دخول أشخاص يبتغون حرف التظاهرات ذات المطالب الحقة عن جادة الانضباط القانوني، ومسارها الصحيح".

ودعت الخارجية العراقية في بيانها المتظاهرين إلى أخذ الحيطة والحذر من هؤلاء "المشبوهين الذين يرومون تشويه سمعة التظاهرات المطالبة بالإصلاح"، وأكدت على أن "البعثات الدبلوماسية العاملة على أرض العراق محط احترام وتقدير عال"، مشددة على أن "ما حدث لا يمثل وجهة نظر رسمية".

واتخذت السلطات المحلية في مدينة النجف، أمس الأربعاء، إجراءات طارئة لمواجهة الاحتجاجات المحتدمة في المدينة، التي أسفرت عن إحراق مبنى القنصلية الإيرانية هناك.

وأعلنت قيادة شرطة محافظة النجف فرض حظر التجول في المحافظة، فيما أعلن المحافظ يوم الخميس عطلة رسمية، وذلك بعد تصاعد المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في المدينة.

المصدر: RT