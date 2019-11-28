بوتين في قرغيزيا للمشاركة في اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي

وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى العاصمة القرغيزية بيشكيك، للمشاركة في اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي، لمناقشة الأمن الإقليمي والعالمي.

ومن المقرر أن يبحث زعماء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مسألة تعزيز الأمن على الحدود الطاجيكية – الأفغانية، والتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة لتنفيذ الاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب، وتنسيق السياسات الخارجية لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

كذلك سيناقش زعماء دول المنظمة تطوير الإمكانات العسكرية وتحسين آليات مواجهة التحديات والتهديدات، بما في ذلك في مجال أمن المعلومات، وكذلك الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للنصر على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

ويرأس جلسة مجلس الأمن الجماعي التابع للمنظمة، الرئيس القرغيزي، سورونباي جينبيكوف، وسيحضر الجلسة كل من رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس كازاخستان كازيم-زومارت توكاييف، ورئيس روسيا فلاديمير بوتين، ورئيس طاجيكستان، إيمومالي رحمون.

المصدر: نوفوستي