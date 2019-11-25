 
مباشر
عاجل
مراسلتنا: اللجنة المصغرة لصياغة الدستور السوري تفشل في عقد أول اجتماعاتها

قائد الحرس الثوري الإيراني يوجه تهديدا بالإبادة لـ 4 دول

أخبار العالم

قائد الحرس الثوري الإيراني يوجه تهديدا بالإبادة لـ 4 دول
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ms7h

وجه قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم، تهديدا مباشرا لأمريكا وإسرائيل وبريطانيا والسعودية، بـ"الإبادة"، في حالة تجاوزها "الخطوط الحمراء" في التعامل مع بلاده.

إقرأ المزيد
قائد الحرس الثوري الإيراني يتوعد بـ
قائد الحرس الثوري الإيراني يتوعد بـ "الثأر من أمريكا وعملائها"

وقال سلامي، في خطاب ألقاه بالمتظاهرين المؤيدين للحكومة في طهران ونقله التلفزيون الإيراني: "أقول لأمريكا وإسرائيل وآل سعود وبريطانيا إنكم جربتمونا في الساحات ولم تتمكنوا من الرد علينا، والجميع سمع صفعاتنا".

وتابع: "نقول لكم لا تتجاوزوا خطوطنا الحمر، وإذا اجتزتم خطوطنا الحمر سوف نبيدكم".

وتفجرت احتجاجات واسعة شملت كافة أرجاء البلاد الأسبوع قبل الماضي، بعد ساعات من إعلان الحكومة عن تعديل نظام دعم أسعار البنزين تستفيد منه الأسر الفقيرة، والذي أدى لرفع كبير في أسعار البنزين في محطات الوقود، في ظل أزمة اقتصادية حادة تشهدها إيران.

واتهمت السلطات الإيرانية عملاء للولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية بالوقوف وراء الاحتجاجات.

المصدر: Sputnik News

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

العبيد وعزبة الغول والسود .. أسماء قرى منافية للآداب العامة تثير جدلا في مصر