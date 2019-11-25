قائد الحرس الثوري الإيراني يوجه تهديدا بالإبادة لـ 4 دول

وجه قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم، تهديدا مباشرا لأمريكا وإسرائيل وبريطانيا والسعودية، بـ"الإبادة"، في حالة تجاوزها "الخطوط الحمراء" في التعامل مع بلاده.

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وقال سلامي، في خطاب ألقاه بالمتظاهرين المؤيدين للحكومة في طهران ونقله التلفزيون الإيراني: "أقول لأمريكا وإسرائيل وآل سعود وبريطانيا إنكم جربتمونا في الساحات ولم تتمكنوا من الرد علينا، والجميع سمع صفعاتنا".

وتابع: "نقول لكم لا تتجاوزوا خطوطنا الحمر، وإذا اجتزتم خطوطنا الحمر سوف نبيدكم".

وتفجرت احتجاجات واسعة شملت كافة أرجاء البلاد الأسبوع قبل الماضي، بعد ساعات من إعلان الحكومة عن تعديل نظام دعم أسعار البنزين تستفيد منه الأسر الفقيرة، والذي أدى لرفع كبير في أسعار البنزين في محطات الوقود، في ظل أزمة اقتصادية حادة تشهدها إيران.

واتهمت السلطات الإيرانية عملاء للولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية بالوقوف وراء الاحتجاجات.

المصدر: Sputnik News