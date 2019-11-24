توجيه التهم للمشتبه به في التسبب بمقتل 39 مهاجرا في بريطانيا

قالت شرطة مقاطعة إسيكس في بريطانيا، إن الادعاء العام وجه تهما إلى الرجل الذي يشتبه به في تهريب مهاجرين، ضمن التحقيق في قضية مقتل 39 مهاجرا فيتناميا.

وفي بيان جديد، ذكرت الشرطة أنه تم اعتقال كريستوفر كينيدي البالغ من العمر 23 عاما من إيرلندا الشمالية، يوم الجمعة الماضي، مضيفة أن "مكتب المدعي العام وجه للمشتبه به، تهما بالتخطيط لتنظيم أو تسهيل حركة الأشخاص لاستغلالهم والتخطيط لانتهاك قانون الهجرة في المملكة المتحدة، مشيرة إلى أنه سيتوجب على كينيدي المثول أمام المحكة يوم غد الاثنين.

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وقد عثرت شرطة مقاطعة إسيكس في 23 أكتوبر الماضي، على 39 جثة داخل شاحنة نقل كبيرة بمدينة غرایس، كان يعتقد أنها غادرت من بلغاريا، ثم تبين لاحقا أنها دخلت من بلجيكا.

ورجحت الشرطة في البداية أن يكون جميع الضحايا من المواطنين الصينيين، لكن بعد ذلك اتضح أنهم مواطنون فيتناميون.

المصدر: نوفوستي