جونسون: مزاعم تأثير روسيا في استفتاء "بريكست" هراء من قبيل أساطير مثلث برمودا

نفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون صحة مزاعم التدخل الروسي في استفتاء "بريكست"، مشبها هذه المزاعم بالأساطير التي تحكي قصص مثلث برمودا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها جونسون ردا على اتهامات خصومه له بمحاولة التكتم على معلومات متعلقة بالتدخل الروسي من خلال المماطلة في نشر تقرير بشأن "الخطر الروسي" وتأثير روسيا في استفتاء "بريكست" عام 2016، قدمته المخابرات البريطانية للحكومة الشهر الماضي، التي أعلنت أنها لن تنشره قبل الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 ديسمبر.

وقال جونسون في سياق مناظرة انتخابية متلفزة أمس الجمعة: "ليس هناك أي دليل على وجود أي تأثير (خارجي) في أي انتخابات بريطانية"، مضيفا أن التكهنات بإخفاء معلومات حساسة أو مزاعم التأثير الروسي في الاستفتاء كلها "هراء من قبيل الأساطير حول مثلث برمودا".

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وأضاف: "السبب الذي دفعني لعدم نشر التقرير.. هو أنني لا أرى مبررا لتعديل الجدول الزمني المقرر لمجرد انطلاق الحملة الانتخابية".

وكان جونسون في الأيام الأخيرة قد أكد أكثر من مرة عدم وجود أدلة على "تدخل روسيا" في العملية الديمقراطية البريطانية.

المصدر: "إنترفاكس"