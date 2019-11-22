اتهم مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، البيت الأبيض، بمنعه من الوصول إلى حسابه الشخصي في موقع "تويتر"، منذ لحظة إقالته قبل نحو شهرين وحتى استعادته مؤخرا.

وغرد بولتون على حسابه: "منذ الإقالة من منصب مستشار الأمن القومي، رفض البيت الأبيض إعادة وصولي إلى حسابي الشخصي على (تويتر). ربما كانوا يخشون من أن أقول شيئا؟ وبالنسبة لأولئك الذين ظنوا أنني لذت بالفرار، مجبر على أن أخيب أملهم".

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وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 10 سبتمبر، أنه أبلغ مستشار الأمن القومي جون بولتون، بالتخلي عن خدماته في البيت الأبيض، قائلا إنه طلب من بولتون تقديم استقالته.

المصدر: نوفوستي