تمكنت منظومة "مرصاد" الصاروخية الإيرانية، خلال مناورات "المدافعون عن سماء الولاية 98"، من إصابة وتدمير صواريخ "كروز" للعدو المفترض.

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ويعد کشف ورصد الطائرات المسيرة المعادية في المنطقة العامة للمناورات والاشتباك معها وتدميرها بواسطة منظومة "مرصاد" المحلية الصنع والمتنقلة التابعة لقوة الدفاع الجوي، من الأنشطة التي تخللت المرحلة الحالية من المناورات.

ومنظومة "مرصاد" المتنقلة إحدى المنظومات محلية الصنع التابعة لقوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، ولديها القدرة على أن تكون سريعة ومتحركة بهدف عدم اكتشاف موقعها.

وصرح المركز الإعلامي للمناورات في وقت سابق، أنه "جرى إسقاط أهداف معادية على ارتفاعات عالية بواسطة منظومة "تلاش" التابعة للدفاع الجوي، رصدتها الشبكة الموحدة في البلاد".

وانطلقت مناورات "المدافعون عن سماء الولاية 98" في شمال شرق إيران بمشاركة قوات الدفاع الجوي والقوة الجوية إلى جانب قوات مقر الدفاع الجوي للبلاد، لاختبار مرونة الدفاع الجوي والنهوض بمستوى مهارات الطاقات الشابة في استخدام المنظومات الحلية الصنع.

من جهته، أعلن قائد قوات الدفاع الجوي العميد علي رضا صباحي فرد، أن "منطقة المناورات المشتركة للدفاع الجوي، هي محاكاة لمنطقة الخليج ومضيق هرمز".

وأضاف، أن "المناورات تجري على مساحة 416 ألف كيلومتر مربع في المنطقة العامة لمحافظة سمنان شمال شرق البلاد، وأن المرحلة الأولى للمناورات تشمل كشف وتحديد أهداف العدو المفترض والاشتباك مع الأهداف المحددة".

المصدر: فارس نيوز