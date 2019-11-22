إيران.. انطلاق مناورات "المدافعون عن سماء الولاية 98" الجوية

انطلقت مناورات "المدافعون عن سماء الولاية 98" الجوية في ولاية سمنان شمال شرقي إيران بمشاركة قوات الدفاع الجوي، والقوة الجوية للجيش الإيراني، وقوات مقر الدفاع الجوي للبلاد.

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ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد قوات الدفاع الجوي العميد علي رضا صباحي فرد، أن "المناورات تجرى في منطقة تحاكي الخليج الفارسي ومضيق هرمز".

وأضاف فرد، أن المناورات تجري على مساحة 416 ألف كيلو متر مربع، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى منها تشمل كشف وتحديد أهداف العدو المفترض، واشتباك المنظومات الموجودة في ساحة المناورات مع الأهداف المحددة.

ولفت إلى أن "أحد أهدافنا من هذه المناورات هو اختبار القدرات القتالية للدفاع الجوي لنتمكن من المواجهة مع العدو لو أراد العدوان والهجوم أو حتى اختراق سماء البلاد، التي تعد ضمن خطوطنا الحمراء".

يذكر أن مناورات "ذو الفقار الولاية 98" الليلية للقوات البرية الإيرانية، كانت قد انطلقت في شمال غرب إيران قبل أيام، فيما يستمر التوتر بين إيران والولايات المتحدة في منطقة الخليج.

المصدر: وكالات