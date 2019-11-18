وسط موجة الاحتجاجات.. بدء مناورات للقوات البرية الإيرانية

انطلقت في شمال غرب إيران، مساء اليوم الاثنين، مناورات "ذوالفقار الولاية 98" الليلية للقوات البرية الإيرانية، حسبما أفادت وكالة "فارس".

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وأشارت الوكالة إلى أن المناورات التي تستمر حتى ظهر يوم غد الثلاثاء، ستجري بمشاركة وحدات من اللواءين 41 و40 للتدخل السريع، واللواء 25 للقوات الخاصة، ووحدات الدرون، واللواء 321 للتدخل السريع، والوحدات الهندسية والإسناد المدفعي، ومروحيات طيران الجيش.

وأضافت "فارس" أن وحدات القوة البرية للجيش ستتدرب خلال المناورات "على أنواع التكتيكات القتالية وعلى مرحلتين ليلية ونهارية".

ومن الملفت أن مناورات "ذوالفقار الولاية 98" تجري بالتزامن مع تصاعد وتيرة العنف في الاحتجاجات التي تشهدها طهران والعديد من مدن البلاد، منذ الجمعة الماضي، على خلفية السخط الشعبي ضد قرار السلطات رفع أسعار الوقود نحو 3 أضعاف.

وسابقا اليوم، أعل الحرس الثوري الإيراني عزمه "التصدي لجميع أنواع الأعمال المخلة بالأمن والاستقرار داخل البلاد"، مؤكدا مواصلة تعاونه "مع باقي القوات المسلحة والأمنية".

المصدر: فارس