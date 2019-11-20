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الخارجية الروسية: أنقرة لا تنوي استئناف العملية العسكرية شمالي سوريا

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الخارجية الروسية: أنقرة لا تنوي استئناف العملية العسكرية شمالي سوريا
Sputnik Maxim Blinov
وزارة الخارجية الروسية
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قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن تركيا لن تستأنف العملية العسكرية "نبع السلام"، في شمال سوريا.

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم الأربعاء، أن السفير الروسي في أنقرة تواصل مع المسؤولين الأتراك لتوضيح الأنباء التي تحدثت عن إمكانية استئناف العملية العسكرية التركية في سوريا، وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن الأتراك أكدوا للدبلوماسي الروسي أن هناك سوء فهم، مشددين على أن أنقرة لا تشكك في العمل الذي تقوم به روسيا في سوريا.

وتأتي تصريحات لافروف تعليقا على تقارير إعلامية، قالت في وقت سابق إن تركيا تعتبر أن الولايات المتحدة وروسيا لم تتخذا الإجراءات الضرورية لتسوية التوتر شمال شرق سوريا، وهددت بتنفيذ عملية عسكرية جديدة في المنطقة حال عدم إخلائها من "الإرهابيين".

المصدر: نوفوستي

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