قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن اعتزام الولايات المتحدة رفع عدد قواتها في السعودية من شأنه أن يزيد من التوتر في منطقة الخليج.

ويأتي تصريح نائب وزير الخارجية الروسي، تعليقا على إبلاغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الكونغرس بأن الولايات المتحدة سترفع عدد قواتها في السعودية إلى 3 آلاف عسكري خلال الأسابيع المقبلة، بهدف "ردع التصرفات الاستفزازية لإيران".

وأوضح ترامب في رسالة وجهها إلى الكونغرس أن "إيران تواصل تهديد الأمن في المنطقة، بما في ذلك عن طريق مهاجمة منشآت النفط والغاز الطبيعي في المملكة العربية السعودية يوم 14 سبتمبر 2019. ومن أجل بعث الثقة في شركائنا وردع التصرفات الاستفزازية اللاحقة من قبل إيران وتعزيز القدرات الدفاعية الإقليمية، تم إعطاء أمر بنشر قوات مسلحة إضافية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط".

وقال إن هذه القوات الإضافية تشمل "منظومات رادار وصواريخ الغرض منها تحسين الدفاع ضد التهديدات الجوية والصاروخية في المنطقة، وجناح استطلاع جوي لدعم عمليات الطائرات المقاتلة الأمريكية المنطلقة من السعودية، وسربين للمقاتلات".

المصدر: وكالات