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4 قتلى في حادث إطلاق نار بولاية أوكلاهوما الأمريكية

أخبار العالم

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قتل 4 أشخاص، اليوم الاثنين، جراء إطلاق نار وقع في أحد المتاجر بولاية أوكلاهوما الأمريكية، حسبما أعلنت الشرطة المحلية.

ونقل موقع Oklahoma News 4 عن أجهزة الأمن المحلية أن الشرطة تلقت بلاغا بحدوث إطلاق نار في متجر تابع لشبكة Walmart في مدينة دونكان في الولاية.

فيما أوردت صحيفة The Duncan Banner الإلكترونية نقلا عن شرطة المدينة، أن الحادث أودى بحياة 4 أشخاص، موضحة أن مطلق النار في عداد القتلى.

المصدر: وكالات

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