انطلاق مفاوضات اقتسام تكاليف القوات الأمريكية المرابطة في كوريا الجنوبية

تبدأ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم الاثنين، جولة ثالثة من مفاوضات اقتسام تكاليف مرابطة القوات الأمريكية في الأراضي الكورية.

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وتهدف المفاوضات إلى إبرام اتفاقية التدابير الخاصة "SMA" الحادية عشر، التي ستحدد المبلغ الذي يجب على سيئول أن تدفعه لقاء مرابطة القوات الأمريكية، التي يبلغ قوامها 28.500 جندي في أراضي كوريا الجنوبية.

ويشارك في الجولة الثالثة التي ستستمر ليومي 18 و19 من الشهر الجاري، كبير مفاوضي كوريا الجنوبية، جونغ أون بو، ونظيره جيمس ديهارت من الجانب الأمريكي.

وتطالب واشنطن سيئول بدفع 5 مليارات دولار في السنة، وهذا يعني زيادة حصتها في تحمل تكاليف القوات الأمريكية هناك بنسبة حوالي 500% .

وبموجب اتفاقية "SMA" العاشرة لهذا العام، وافقت سيئول على دفع 1.04 تريليون وون (853 مليون دولار)، بزيادة قدرها 8.2% عن العام السابق، ومن المقرر أن تنتهي الاتفاقية الحالية في نهاية العام الجاري.

المصدر: يونهاب