انتقادات في كوريا الشمالية لمفاوضات سيئول وواشنطن حول التواجد الأمريكي في المنطقة

انتقدت وسائل إعلام في كوريا الشمالية، مفاوضات تجريها سيئول وواشنطن الشهر الجاري، بشأن تقاسم تكاليف تمركز القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.

وأوردت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" مقالة نشرها موقع " أوري- مينجوك-كيري" ويعنى " قوميتنا معا "وهو موقع يروج لسياسات كوريا الشمالية خارجيا، تحت عنوان "عصبية أصحاب القضية تزداد وحشيتها أكثر"، جاء فيه أنه "كلما تقدم السلطات الكورية الجنوبية أموالها التي جمعت من ضرائب الشعب المغلوب على أمره للجانب الأمريكي باعتباره كبير البيت الموقر، فإنها تضيق الخناق أكثر على شعبها وتعمل كخادمة للاستعمار"، واصفا مطالبة الولايات المتحدة لكوريا الجنوبية بدفع 5 تريليون وون من حصتها في تكاليف تمركز القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية من العام القادم بعد أن كانت واحد تريليون و38.9 بليون وون في العام الجاري، بأنها " مطالبة تفتقر للأخلاق ".

إقرأ المزيد

وقال الموقع إن "تكاليف الدفاع التي تقدمها كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة سنويا باعتبارها تكاليف حرب لغزو كوريا الشمالية تهدف لتدمير السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وأمتنا وإن هذه الأموال تذهب للترفيه عن جنود الاحتلال وتشبعهم من الفجور والجشع اللانهائي".

ووصف موقع كوري شمالي آخر الولايات المتحدة في مقال تحت عنوان "مذكرة إدارة الأزمة التي تقود الحرب"، بأنها جماعة نصب وقحة تمتص مبالغ خيالية من الشعب الكوري الجنوبي"، مشيرا إلى أن السلطات الكورية الجنوبية غبية تمجد مثل هذا النصب من حليف دموي لها وتقدم له كل ما عندها.

ونقل هذا الموقع خبرا بالتفاصيل عن تظاهرات نظمتها منظمات مدنية في كوريا الجنوبية احتجاجا على رفع حصة تكاليف الدفاع.

المصدر: يونهاب