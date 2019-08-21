أجرى دبلوماسيون كوريون جنوبيون وأمريكيون في سيئول، ما يعرف بمفاوضات الحلفاء المتصورة بشأن تقاسم تكلفة تمركز القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية إن جانغ وون-سام من وزارة الخارجية الكورية عقد ونظيره الأمريكي تيموثي بيتس اجتماعا مغلقا، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه سيئول وواشنطن لجولة جديدة من المحادثات حول المبلغ الذي ستدفعه سيئول للحفاظ على تمركز القوات الأمريكية بالبلاد والبالغ قوامها 28,500 جندي.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الكورية للصحفيين: "يمكن أن ينظر للمحادثات الجارية على أنها مشاورات ما قبل التفاوض".

وأضاف: "موقفنا في المفاوضات المقبلة هو تقاسم التكلفة بشكل معقول وعادل".

وبموجب اتفاقية التدابير الخاصة العاشرة لهذا العام (2019)، وافقت سيئول على دفع 1.04 تريليون وون (861.8 مليون دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 8.2% عن العام السابق.

ومن المتوقع أن تبدأ واشنطن وسيئول جولة جديدة من محادثات الاتفاقية قريبا، نظرا لأن الصفقة مدتها عام واحد وتنتهي في نهاية هذه السنة.

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وفي تغريدة مفاجئة في وقت سابق من هذا الشهر، قال ترامب إن محادثات اتفاقية التدابير الخاصة بدأت بالفعل، وأن سيئول وافقت على زيادة حصتها لتحصين نفسها ضد تهديدات كوريا الشمالية.

المصدر: "يونهاب"