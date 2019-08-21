 
مباشر

مفاوضات بين سيئول وواشنطن بشأن دفع فاتورة القوات الأمريكية بكوريا الجنوبية

أخبار العالم

مفاوضات بين سيئول وواشنطن بشأن دفع فاتورة القوات الأمريكية بكوريا الجنوبية
Reuters POOL
قوات أمريكية في كوريا الجنوبية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mae2

أجرى دبلوماسيون كوريون جنوبيون وأمريكيون في سيئول، ما يعرف بمفاوضات الحلفاء المتصورة بشأن تقاسم تكلفة تمركز القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية إن جانغ وون-سام من وزارة الخارجية الكورية عقد ونظيره الأمريكي تيموثي بيتس اجتماعا مغلقا، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه سيئول وواشنطن لجولة جديدة من المحادثات حول المبلغ الذي ستدفعه سيئول للحفاظ على تمركز القوات الأمريكية بالبلاد والبالغ قوامها 28,500 جندي.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الكورية للصحفيين: "يمكن أن ينظر للمحادثات الجارية على أنها مشاورات ما قبل التفاوض".

وأضاف: "موقفنا في المفاوضات المقبلة هو تقاسم التكلفة بشكل معقول وعادل".

وبموجب اتفاقية التدابير الخاصة العاشرة لهذا العام (2019)، وافقت سيئول على دفع 1.04 تريليون وون (861.8 مليون دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 8.2% عن العام السابق.

ومن المتوقع أن تبدأ واشنطن وسيئول جولة جديدة من محادثات الاتفاقية قريبا، نظرا لأن الصفقة مدتها عام واحد وتنتهي في نهاية هذه السنة.

إقرأ المزيد
ترامب: سيئول غنية.. يجب أن تدفع!
ترامب: سيئول غنية.. يجب أن تدفع!

وفي تغريدة مفاجئة في وقت سابق من هذا الشهر، قال ترامب إن محادثات اتفاقية التدابير الخاصة بدأت بالفعل، وأن سيئول وافقت على زيادة حصتها لتحصين نفسها ضد تهديدات كوريا الشمالية.

المصدر: "يونهاب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

اعتداء عنيف لشرطي أمريكي على امرأة مخمورة