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خرائط "غوغل" تظهر شللا تاما في طرق طهران (صورة)

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خرائط
AFP ATTA KENARE
طريق في العاصمة طهران
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أظهرت خدمة خرائط "غوغل" الخاصة بحركة المرور شللا تاما في حركة سير السيارات بالعاصمة الإيرانية طهران، اليوم الأحد.

وتبين الخريطة أن جميع الطرق الرئيسة في العاصمة مغلقة، وهو نفس حال الطرق المؤدية لطهران من الغرب.

خرائط
RT Google Maps
حركة المرور في طهران

وتشهد إيران مظاهرات احتجاجية عارمة مناهضة للحكومة بعد أن أعلنت السلطات، يوم الجمعة الماضي، رفع سعر لتر البنزين نحو 3 أضعاف.

وسابقا الأحد، قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إن خطة رفع أسعار الوقود يجب أن تنفذ وتطبق، ملقيا باللوم والمسؤولية فيما يجري من "تخريب" على من أسماهم "معارضي الثورة والأعداء".

ويواجه الإيرانيون ضغوطا اقتصادية منذ إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العام الماضي، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.

المصدر: RT + وكالات

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