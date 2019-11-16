رجل دين إيراني: قرار رفع سعر البنزين جاء في وقت غير مناسب ويجب تدقيقه

استنكر رجل الدين الإيراني البارز، ناصر مكارم شيرازي، اليوم السبت، رفع أسعار البنزين ثلاثة أضعاف، معتبرا أن القرار بهذا الشأن أثار صدمة لدى المجتمع الإيراني.

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وقال شيرازي، في بيان، إن القرار بشأن رفع أسعار المحروقات بمقدار ثلاثة أضعاف جاء "في وقت غير مناسب ودون ذكر أسباب"، مشيرا إلى أنه "تسبب بصدمة كبيرة لدى الرأي العام وأثار انزعاجا شعبيا".

ووصف رجل الدين قرار رفع أسعار المحروقات بهذه الطريقة بـ "المتسرع"، متسائلا: "إذا كانت ثمة مشكلة لدى الحكومة - ولديها مشكلة بالتأكيد - ألا يمكن حلها بطريقة أخرى غير هذه؟". واعتبر أنه "كان من الأفضل لو شرحت السلطات أسباب هذه الخطوة للرأي العام وشاورته في الأمر".

وأعرب شيرازي عن اعتقاده بأن القرار المذكور يحتاج إلى "التدقيق"، داعيا إلى النظر فيما يمكن القيام به لإقناع الرأي العام بضرورة هذا الإجراء.

وتشهد إيران مظاهرات احتجاجية عارمة مناهضة للحكومة بعد أن أعلنت السلطات، يوم الجمعة، رفع سعر لتر البنزين نحو 3 أضعاف.

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ويواجه الإيرانيون ضغوطا اقتصادية منذ إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العام الماضي، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.

وأسفرت سياسة فرض "الحد الأقصى من الضغط" التي تنتهجها واشنطن ضد إيران عن تراجع حاد لعائدات النفط الإيرانية، كما تسببت في ركود اقتصاد البلاد وانخفاض قيمة العملة الوطنية.

المصدر: RT + وسائل إعلام إيرانية