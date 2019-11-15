كوريا الشمالية: جو بايدن كلب مسعور يجب ضربه حتى الموت

شنت كوريا الشمالية هجوما على نائب الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في الولايات المتحدة، جو بايدن، ووصفته بـ "كلب مسعور يجب ضربه بالعصي حتى الموت".

وورد في برقية لوكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن بايدن "تجرأ بتهور على المساس بكرامة القيادة العليا" لكوريا الشمالية، وأضافت أن "الكلاب المسعورة مثل بايدن يمكن أن تؤذي كثيرين إذا تركت حرة".

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وأشارت إلى أنه "يجب ضربها (الكلاب) بالعصي حتى الموت"، ورأت أن "القيام بذلك سيكون مفيدا للولايات المتحدة أيضا".

ولم يعرف سبب إطلاق بيونغ يانغ لهذه الشتائم، لكنها قد تكون ردا على قيام فريق حملة بايدن بنشر إعلان دعائي مصور ينتقد السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي رأوا أنها تقضي "بالإشادة بالمستبدين والطغاة واستبعاد الحلفاء".

وبالتزامن مع ظهور كلمة "المستبدين" في الإعلان، تظهر صورة المصافحة التاريخية بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في سنغافورة في يونيو 2018.

وتبنت الوكالة على ما يبدو صفة أطلقها ترامب على بادين "جو النائم"، مشيرة إلى أن الأمريكيين يسمونه "بايدن الذي لم يستيقظ بعد"، وتابعت بالقول إن بايدن يجسد "آخر مرحلة من الخرف ويبدو أنه حان الوقت لتتوقف حياته".

وهذه ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها وكالة الأنباء الكورية الشمالية نائب الرئيس الأمريكي السابق الذي كانت قد وصفته في مايو الماضي بـ"الغبي" و"الأحمق صاحب معدل الذكاء المنخفض".

المصدر: أ ف ب