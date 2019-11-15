كوريا الشمالية تحشد مقاتلاتها على الحدود مع جارتها الجنوبية

أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية أن 80 مقاتلة وقاذفة قنابل وطائرات أخرى حربية تابعة لكوريا الشمالية تتمركز الآن في مطار مدينة وونسان الساحلية بالقرب من كوريا الجنوبية.

وقالت مجموعة "38 North" التابعة للجامعة الأمريكية "جونسون هوبكينس"، التي تعمل على جمع وتحليل المعلومات حول كوريا الشمالية، إن الصور التي تم التقاطها يومي 11 و13 نوفمبر، تظهر طائرات مقاتلة وطائرات نقل، متمركزة جنبا إلى جنب في كامل مدرجات مطار "وونسان" ومساحته.

ورجح الخبراء أن تكون كوريا الشمالية تستعد لتنظيم عرض كبير لسلاح الجو في "وونسان" بمشاركة الزعيم كيم جونغ أون.

المصدر: تاس