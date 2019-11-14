تركيا تواصل ترحيل "الدواعش" الأجانب إلى دول الغرب

أكدت الداخلية التركية، اليوم الخميس، أن أنقرة رحّلت إلى ألمانيا وبريطانيا عددا من مواطنيها المحتجزين لديها بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش".

وذكرت الوزارة في بيان لها أن تركيا قامت بترحيل سبعة "دواعش" مفترضين إلى ألمانيا وآخر إلى بريطانيا، دون الكشف عن أسمائهم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الوزارة البدء بالإجراءات اللازمة تمهيدا لإرسال "داعشي" أمريكي عالق في المنطقة العازلة عند حدود اليونان إلى الولايات المتحدة.

وأوضحت الوزارة أن ترحيل هذا الشخص إلى اليونان كدولة ثالثة جاء بناء على طلبه الاثنين الماضي، لكن حكومة أثينا رفضت استقباله في أراضيها، وتعهد الجانب الأمريكي بقبوله بعد إعداد وثيقة سفر له.

وأشارت وكالة "الأناضول" التركية إلى أن عمليات ترحيل "الدواعش" الأجانب إلى بلدانهم تتواصل ضمن إطار إعلان وزير الداخلية، سليمان صويلو، الأسبوع الماضي، عن عزم أنقرة طرد هؤلاء جميعا من أراضيها.

المصدر: الأناضول