وافق المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الخميس، على إصدار عفو شامل يطال آلاف المدانين في البلاد، "بمناسبة حلول ذكرى مولد النبي محمد وحفيده الإمام جعفر الصادق".

وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية بأن الاقتراح الذي وافق عليه المرشد الأعلى يقضي بالعفو أو خفض العقوبة عن 3552 من السجناء المدانين في المحاكم العامة والثورية ومنظمة التعزيرات الحكومية المختصة بالمخالفات الاقتصادية، بالإضافة إلى منظمة قضاء القوات المسلحة.

وأشارت وكالة "ميزان" إلى أن العفو يطال على وجه الخصوص 32 ناشطا، معظمهم صحفيون وطلبة، وعددا من المسجونين باتهامات تتعلق بأمن الدولة، لكن دون أن يشمل مدانين بمواجهة الدولة بالسلاح.

وكان خامنئي قد أصدر، في فبراير الماضي، أوسع عفو في تاريخ إيران طال أكثر من 50 ألف سجين، بمناسبة الذكرى الـ40 للثورة الإسلامية.

المصدر: فارس + أسوشيتد برس