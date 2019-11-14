قالت إيما وينبرغ، زوجة أهم مؤسسي منظمة "الخوذ البيضاء" المتوفي، جيمس لو ميسورييه، إن "أفكارا انتحارية" سيطرت عليه قبل أسبوعين من العثور عليه ميتا في اسطنبول.

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وأفاد موقع "ديلي ميل" بأن وينبرغ قدمت شهادتها، أمس الأربعاء، للشرطة التركية في جلسة استغرقت 3 ساعات، وقد قررت السلطات التركية منعها من السفر إلى غاية اكتمال التحقيق.

وأضاف الموقع أن الشرطة تتعامل مع قضية موت لو ميسورييه على أنها انتحار، حيث لا يوجد ما يشير إلى أن زوجته متورطة في "اغتياله".

وأشارت وكالة "دوغان" التركية إلى أن الشرطة تقوم بتحليل السجلات الطبية للو ميسورييه في مستشفى قصده طلبا للمساعدة جراء معاناته من "مشاكل متعلقة بالصحة العقلية"، حيث تفيد تقارير بأنه طلب المساعدة للتخلص من الإجهاد والأرق والاكتئاب.

يذكر أن جيمس لو ميسورييه، الضابط السابق في المخابرات البريطانية، عثر عليه ميتا في حديقة المنزل الذي كان يعيش فيه، قرابة الساعة 5.30 من صباح يوم الاثنين المنصرم.

وتعلن منظمة "الخوذ البيضاء"، التي نالت شهرة كبيرة ودعما واسعا في الغرب دائما أن هدفها هو إنقاذ المدنيين في مناطق الحرب، لكن السلطات السورية تتهمها، بالتعاون مع الإرهابيين وامتهان أنشطة دعائية معادية للحكومة السورية.

المصدر: "ديلي ميل"