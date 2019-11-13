بينيت يخاطب أعداء إسرائيل في أول تصريح له وزيرا للدفاع

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد نفتالي نيتيت، أن اغتيال القيادي في "سرايا القدس" بهاء أبو العطا، كان "خطوة ضرورية لضمان أمن إسرائيل"، ووجه رسالة تهديد لأعداء إسرائيل.

ووصف بينيت في أول تصريح علني له منذ توليه منصب وزير الدفاع أبو العطا، بأنه كان "مهندسا إرهابيا في حركة "الجهاد الإسلامي" وعمل على إرهاب مواطني إسرائيل"، مشددا على أن اغتياله صباح أمس كان "خطوة ضرورية ذات أهمية حيوية لأمن إسرائيل".

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وتابع أن الحكومة الإسرائيلية "لن تتردد في التصرف مستقبلا... صباح اليوم نبعث برسالة واضحة إلى جميع أعدائنا أينما كانوا: على كل من يخطط للإضرار بنا، ألا يكون على قناعة بأنه سيبقى على قيد الحياة... كنتم وستظلون في مرمى نيراننا".

وعين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بينيت في منصب وزير الدفاع مؤخرا في خطوة اعتقد كثيرون أنها ضمن إطار جهوده الاحتفاظ بالحكم في وقت وصلت فيه مشاورات تشكيل الحكومة إلى طريق مسدود بعد انتخابات الكنيست الثانية منذ بداية العام.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل