ترامب: إذا حدث شيء في الولايات المتحدة سأتولى رئاسة حكومة إسرائيل

في كلام ساخر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته تولي منصب رئيس وزراء إسرائيل إذا تم عزله عن الحكم في الولايات المتحدة.

وحسب مقاطع فيديو نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، شدد ترامب في كلمة ألقاها مساء أمس الثلاثاء أمام حشد ذي أغلبية يهودية أثناء فعالية عقدت في نيويورك ضمن إطار حملته الانتخابية، على أن إدارته تعمل جاهدة على دعم إسرائيل، مشيرا إلى أن نسبة تأييده في الدولة العبرية تبلغ نحو 98%.

وتابع: "في الواقع، إذا حدث شيء هنا فإنني سأتوجه إلى إسرائيل وسأتولى منصب رئيس الوزراء على وجه السرعة".

פרעזידענט טראמפ רעדע חלק ב pic.twitter.com/nsyqqB7d7n — Hasidic2 (@hasidic_1) November 12, 2019

وتطرق ترامب، لأول مرة منذ شهرين، إلى مشاورات تشكيل الحكومة في إسرائيل بعد انتخابات الكنيست الثانية منذ بداية العام، متسائلا عن ماهية النظام الانتخابي في الدولة العبرية.

وقال: "لدينا أنواع مختلفة من الصراعات، ونعرف على الأقل من هو الزعيم، وهم مستمرون في خوض الانتخابات دون أن ينتخبوا أحدا".

وأعرب الرئيس الأمريكي عن قلقه إزاء تصعيد العنف الأخير حول قطاع غزة، واصفا إياه "أمرا مجنونا"، وأكد أن الولايات المتحدة تتابع تطورات الأوضاع في المنطقة عن كثب.

المصدر: وكالات