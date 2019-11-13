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ترامب ردا على مساءلته: السيرك قادم إلى المدينة!

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ترامب ردا على مساءلته: السيرك قادم إلى المدينة!
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب آدم شيف، بعد إعلانه عن موعد مساءلة ترامب بخصوص ضغطه على أوكرانيا لاستهداف جو بايدن منافسه في الانتخابات الرئاسية.

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وقال ترامب اليوم الأربعاء في سلسلة تغريدات على موقع "تويتر": "السيرك قادم إلى المدينة"، واصفا شيف بالكاذب والفاسد والجبان، الذي انصاع للديمقراطيين الغاضبين وأعداء ترامب في الميدان الإعلامي.

وأضاف: "كل ما سترونه في الأسبوعين المقبلين زائف، إنها محاكمة وهمية. لا يوجد أي إجراءات مستحقة، لا شيء. إنها نظرية مؤامرة وخدعة أخرى مزورة".

وتابع: "لا يوجد شيء واحد قام به الديمقراطيون في السنوات الثلاث الماضية باستثناء محاولة إيذاء دونالد ترامب...  ليس فقط ترامب، هم يكرهون كل شخص يمثله".

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي على خلفية إعلان رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب أن الشهود في الجلسات التي ستعقدها اللجنة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل قد تلقوا بالفعل طلبات استدعاء‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬للإدلاء بشهاداتهم.

وستبدأ أول جلسة من الجلسات العلنية في التحقيق بشأن المساءلة يوم الأربعاء، حيث يحقق الديمقراطيون في ما إذا كان ترامب قد ضغط على أوكرانيا لاستهداف جو بايدن منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية.

المصدر: RT+ أ ف ب

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