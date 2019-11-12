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إسرائيل تشدد التأهب وتفتح الملاجئ بعد اغتيال أبو العطا

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إسرائيل تشدد التأهب وتفتح الملاجئ بعد اغتيال أبو العطا
Reuters MOHAMMED SALEM
انطلاق صاروخ من قطاع غزة
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أعلنت إسرائيل تشديد إجراءات التأهب في منطقة غلاف قطاع غزة وعدة مدن إسرائيلية، بعد اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا فجر اليوم في غزة.

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الجيش الإسرائيلي يغتال القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا

وأفاد منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية الجنرال كميل أبو ركن، بأنه بناء على تطور الأوضاع الأمنية في قطاع غزة، تم إغلاق معبري إيرز وكرم أبو سالم، وتقليص مساحة الصيد في قطاع غزة إلى 6 أميال حتى إشعار آخر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تعطيل المدارس ووقف حركة القطارات وإغلاق الطرق الرئيسية المحاذية للقطاع، كما أعلن عن  رفع حالة التأهب وفتح الملاجئ في المستوطنات تحسبا للرد على اغتيال أبو العطا.

وأفادت مراسلة RT، بأن الحكومة الإسرائيلية الأمنية المصغرة ستعقد اجتماعا لبحث آخر التطورات الأمنية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم عن اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا.

وأكد مراسل RT في غزو مقتل أبو العطا وزوجته وإصابة شخصين آخرين إثر استهداف المبنى الذي كان فيه أبو العطا شرق مدينة غزة في حي الشجاعية. 

المصدر: RT

 

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