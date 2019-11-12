إسرائيل تشدد التأهب وتفتح الملاجئ بعد اغتيال أبو العطا

أعلنت إسرائيل تشديد إجراءات التأهب في منطقة غلاف قطاع غزة وعدة مدن إسرائيلية، بعد اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا فجر اليوم في غزة.

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وأفاد منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية الجنرال كميل أبو ركن، بأنه بناء على تطور الأوضاع الأمنية في قطاع غزة، تم إغلاق معبري إيرز وكرم أبو سالم، وتقليص مساحة الصيد في قطاع غزة إلى 6 أميال حتى إشعار آخر.

منسق أعمال الحكومة في المناطق الميجر جنرال كميل ابو ركن يعلن الآن عن إغلاق معبري ايرز وكيرم شالوم وكذلك عن تقليص مساحة الصيد في قطاع غزة الى 6 أميال حتى إشعار آخر. وقد تم اتخاذ هذا القرار على خلفية الوضع الأمني في القطاع. pic.twitter.com/ani1TKgSzD — المنسق (@CogatArabic) November 12, 2019

وأعلن الجيش الإسرائيلي تعطيل المدارس ووقف حركة القطارات وإغلاق الطرق الرئيسية المحاذية للقطاع، كما أعلن عن رفع حالة التأهب وفتح الملاجئ في المستوطنات تحسبا للرد على اغتيال أبو العطا.

وأفادت مراسلة RT، بأن الحكومة الإسرائيلية الأمنية المصغرة ستعقد اجتماعا لبحث آخر التطورات الأمنية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم عن اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا.

وأكد مراسل RT في غزو مقتل أبو العطا وزوجته وإصابة شخصين آخرين إثر استهداف المبنى الذي كان فيه أبو العطا شرق مدينة غزة في حي الشجاعية.

المصدر: RT