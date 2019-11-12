غانتس مرتاح لاغتيال أبو العطا

أعرب بيني غانتس رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، عن تأييده لقرار حكومة بنيامين نتنياهو اغتيال القائد في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.

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وقال غانتس في تغريدة عبر "تويتر" إن القيادة السياسية والجيش الإسرائيلي اتخذا القرار الصائب من أجل أمن المواطنين، مشيرا إلى أن حزبه يدعم أي نشاط مناسب لأمن إسرائيل.

وكتب غانتس أن "المعركة ضد الإرهاب مستمرة وتتطلب اتخاذ القرارات الصعبة... اتخذت القيادة السياسية وجيش الدفاع الإسرائيلي القرار الصائب الليلة من أجل أمن المواطنين الإسرائيليين وسكان الجنوب، وسيقوم حزب "أزرق أبيض" بدعم أي نشاط مناسب لأمن إسرائيل ووضع أمن السكان فوق السياسة".

המאבק בטרור הוא מתמשך ומצריך רגעים של קבלת החלטות קשות. הדרג המדיני וצה"ל קיבלו החלטה נכונה הלילה למען ביטחונם של אזרחי ישראל ותושבי הדרום. כחול לבן תגבה כל פעילות נכונה למען ביטחון ישראל ותשים את ביטחון התושבים מעל לפוליטיקה. ידע כל טרוריסט שמסכן את ביטחוננו שהוא בן מוות. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) November 12, 2019

وكان نتنياهو أعلن أن "رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ورئيس الشاباك أوصيا بتنفيذ هذه العملية، وتمت المصادقة عليها من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع بعد أن تم عرضها على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الذي بدوره صادق عليه".

المصدر: RT