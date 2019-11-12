 
مباشر

غانتس مرتاح لاغتيال أبو العطا

أخبار العالم

غانتس مرتاح لاغتيال أبو العطا
Reuters
زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mpf2

أعرب بيني غانتس رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، عن تأييده لقرار حكومة بنيامين نتنياهو اغتيال القائد في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.

إقرأ المزيد
الجيش الإسرائيلي يغتال القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا
الجيش الإسرائيلي يغتال القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا

وقال غانتس في تغريدة عبر "تويتر" إن القيادة السياسية والجيش الإسرائيلي اتخذا القرار الصائب من أجل أمن المواطنين، مشيرا إلى أن حزبه يدعم أي نشاط مناسب لأمن إسرائيل.
وكتب غانتس أن "المعركة ضد الإرهاب مستمرة وتتطلب اتخاذ القرارات الصعبة... اتخذت القيادة السياسية وجيش الدفاع الإسرائيلي القرار الصائب الليلة من أجل أمن المواطنين الإسرائيليين وسكان الجنوب، وسيقوم حزب "أزرق أبيض" بدعم أي نشاط مناسب لأمن إسرائيل ووضع أمن السكان فوق السياسة".

وكان نتنياهو أعلن أن "رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ورئيس الشاباك أوصيا بتنفيذ هذه العملية، وتمت المصادقة عليها من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع بعد أن تم عرضها على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الذي بدوره صادق عليه".
المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ملك الأردن يصل إلى الباقورة بعد استعادتها من إسرائيل ويصلي على أرضها