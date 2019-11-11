وسائل إعلام: شرطة هونغ كونغ تفتح النار على المحتجين

أفاد شهود عيان، وتقارير إعلامية بأن شرطة هونغ كونغ فتحت النار وأصابت أحد المحتجين إصابة خطيرة اليوم الاثنين، في تجدد لأعمال العنف مع دخول الاحتجاجات في المدينة شهرها السادس.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الشرطة أطلقت الذخيرة الحية على المحتجين في الجانب الشرقي من جزيرة هونغ كونغ، بينما ذكرت محطة "كابل" التلفزيونية أن أحد المحتجين أصيب بنيران الشرطة وحالته خطرة.

وقالت إدارة أحد المستشفيات إن شابا عمره 21 عاما يعتقد أنه أصيب خلال الاحتجاجات يخضع لعملية جراحية.

وقالت الشرطة إن متظاهرين متعصبين نصبوا الحواجز في مواقع متعددة في أنحاء المدينة ودعت المتظاهرين إلى "وقف أعمالهم غير القانونية على الفور"، دون أن تعلق على ما يشاع عن إطلاق عناصرها النار على المتظاهرين.

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والمحتجون غاضبون مما يعتبرونه "سلوكا وحشيا" تمارسه الشرطة وتدخل بكين في شؤون وحريات هونغ كونغ.

وتنفي الصين تدخلها في شؤون هونغ كونغ وتلقي باللوم على دول غربية في إثارة الاضطرابات.

المصدر: "رويترز"