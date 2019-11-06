جرح نائب موال لبكين في هونغ كونغ في هجوم بسكين

أصيب نائب موال لبكين في هونغ كونغ بجروح، اليوم الأربعاء، إثر تعرضه لهجوم بسكين، ضمن سلسة أعمال العنف المتبادل في المدينة، التي تشهد منذ أشهر احتجاجات مطالبة بـ"الديموقراطية".

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ويظهر تسجيل فيديو نشر على الانترنت شخصا يحمل باقة زهور اقترب من النائب، جونيوس هو، صباح الأربعاء، فيما كان السياسي يقوم بحملة مع أعضاء من حزبه في دائرته بتوين مون، البلدة الواقعة على أطراف هونغ كونغ، قرب الحدود مع بر الصين.

وقدم الرجل الزهور لهو وطلب منه التقاط صورة قبل أن يخرج سكينا من حقيبته ويضربه في الصدر.

وعندها حاول هو ومساعدوه السيطرة على الرجل ودخلوا معه في معركة.

وقالت الشرطة إن 3 أشخاص أصيبوا في الحادث، بينهم المهاجم.

وأفاد مصدر في الشرطة طلب عدم الكشف عن اسمه بأن النائب هو أصيب بجرح في الجهة اليسرى من صدره، مؤكدا تم توقيف المهاجم.

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وجونيوس هو البالغ 57 عاما، كان بوعيه عندما أدخل سيارة الإسعاف.

وأصبح جونيوس هو إلى جانب رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام، وقائد الشرطة، ستيفن لو، من الشخصيات الأكثر كرها لدى المتظاهرين.

وفي 21 يوليو الماضي تم تصويره وهو يصافح مجموعة من الرجال في بلدة يون لونغ قاموا بضرب المحتجين بالعصي والقضبان، ما أدى إلى نقل 40 شخصا إلى المستشفيات.

كما ألقى عددا من الخطابات المؤيدة لشرطة هونغ كونغ وكرر تنديدات بكين بالمحتجين.

وتشهد هونغ كونغ احتجاجات مستمرة منذ يونيو الماضي تخللتها أحيانا أعمال عنف، للمطالبة بمزيد من الحريات الديمقراطية ومحاسبة الشرطة.

المصدر: أ ف ب