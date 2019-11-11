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يوهانيس يتصدر الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا

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يوهانيس يتصدر الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا
Reuters INQUAM PHOTOS
منافسة رئيس البلاد في الدورة الثانية
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نال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس 36.6 % من الأصوات، فيما حصلت رئيسة الوزراء السابقة فيوريكا دانسيلا على 24.5 % ما يعني انتقال المرشحين لدورة ثانية من الانتخابات في 24 نوفمبر.

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وقال يوهانيس (60 عاما) بعد فرز 95 بالمئة من الأصوات أمام أنصاره الذين تجمعوا في مقر حملته "انتصرنا. لقد تغلبنا على الاشتراكيين الديموقراطيين". وتدارك "لكن الحرب لم تنته، علينا أيضا تجاوز مرحلة جديدة بعد أسبوعين" في الدورة الثانية.

من جهتها، قالت دانسيلا التي هيمن حزبها على الحياة السياسية طوال ثلاثين عاما وكان يخشى ألا تنتقل إلى الدورة الثانية "أنا سعيدة (...) نحن حاضرون في الدورة الثانية. شكرا من القلب لمن أدلوا بأصواتهم".

وأدلى الناخبون في رومانيا، أمس الأحد، بأصواتهم في انتخابات، شهدت تعبئة شاملة للبراليين في مواجهة التيار القومي اليساري.

ودعا الرئيس يوهانيس المنتهية ولايته والموالي بقوة لأوروبا، الذي ينتمي إلى الحزب الليبرالي والقادم من الأقلية الألمانية، إلى الدفاع عن دولة القانون في حملته الانتخابية.

ووصل الرئيس يوهانيس لرئاسة رومانيا عام 2014.

وقدرت مراكز الاستطلاعات في وقت سابق من أمس الأحد، نسبة المشاركة في الانتخابات بـ48 %.

يشار أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في رومانيا يبلغ نحو 18.2 مليون شخص.

المصدر: "أ ف ب"

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