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انطلاق الانتخابات الرئاسية في رومانيا

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انطلاق الانتخابات الرئاسية في رومانيا
AFP
الرئيس المنتهية ولايته والموالي لأوروبا كلاوس يوهانيس
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يدلي الناخبون في رومانيا اليوم بأصواتهم في انتخابات رئاسية ترجح فوز الرئيس المنتهية ولايته الموالي لأوروبا كلاوس يوهانيس، وسط تعبئة اللبراليين لمواجهة التيار القومي اليساري.

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ودعي 18,2 مليون ناخب إلى التصويت لانتخاب واحد من 14 مرشحا وستعلن نتائج استطلاعين للرأي فور انتهاء التصويت.

وبعد ثلاثين عاما على سقوط النظام السابق وإعدام رئيس البلاد نيقولاي تشاوشيسكو وزوجته في محاكمة مثيرة للجدل، ركز يوهانيس، السياسي الستيني الذي ينتمي إلى الحزب الليبرالي والقادم من الأقلية الألمانية، في حملته على الدفاع عن دولة القانون.

وقد حذا بذلك حذو سوزانا كابوتوفا التي انتخبت رئيسة لسلوفاكيا في مارس الماضي، وكذلك المجري غيرغيلي كاركسوني الذي انتزع رئاسة بلدية بودابست مطلع أكتوبر بعد نجاحه في تجميع القوى المعارضة لرئيس الوزراء فيكتور أوربان حول القيم التقدمية.

المصدر: "أ ف ب"

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