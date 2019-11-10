تسريب أسماء رجال أعمال روس بين مانحي حزب المحافظين البريطاني

كشف تقرير برلماني بريطاني حول تدخل روسيا المزعوم في السياسة البريطانية، أسماء 9 رجال أعمال من أصول روسية، أكد أنهم بين مانحي حزب المحافظين.

وبالرغم من أن هذا التقرير لم ينشر بعد بسبب منع الحكومة البريطانية نشره، قالت صحيفة "التايمز" إنها تمكنت من الاطلاع عليه وكشفت الأسماء الواردة فيه.

وبين تلك الأسماء نائب الرئيس السابق ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "يوكوس" النفطية ألكسندر تيميركو الذي يحمل الجنسية البريطانية منذ 2011، وتبرع للمحافظين على مدار السنوات السبع الماضية بمليون و200 ألف جنيه إسترليني.

كما وصف التقرير لوبوف تشيرنوخينا زوجة نائب وزير المالية الروسي السابق بأنها من المانحين الكبار للمحافظين، حيث تبرعت للحزب في العام الماضي فقط بأكثر من 450 ألف جنيه.

وذكر التقرير أيضا اسم يفغيني ليبيديف ابن ألكسندر ليبيديف، مالك صحيفة "يفنينغ ستاندارد" اللندنية، وأشار إلى أن ليبيديف قام بدعوة بوريس جونسون عندما كان وزيرا للخارجية البريطانية لحضور حفلات في منزله قرب بيروجيا في إيطاليا.

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وقالت الصحيفة إنه من غير المعروف ما إذا كانت هذه الأسماء وردت في الجزء السري أو العلني من التقرير، مضيفة أن المخابرات البريطانية "مستاءة من التأخير في نشر الوثيقة بعد أن اتخذت كل التدابير الضرورية لحماية المعلومات الحساسة".

وكانت موسكو قد رفضت مرارا اتهامات لندن لها بالتدخل في الحياة السياسية البريطانية، مشيرة إلى أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة تماما ولا تستند إلى أي دليل، لاسيما وأن الأشخاص الذين يروج الإعلام البريطاني أسماءهم، لا علاقة لهم بالحكومة الروسية على الإطلاق.

المصدر: "التايمز"