روحاني يرد على هتاف "الموت لكل من يعادي ولاية الفقيه"

رد الرئيس الإيراني حسن روحاني على هتاف "الموت لكل من يعادي ولاية الفقيه" الذي ردده مواطنون منتقدون لسياسته، وذلك أثناء كلمة كان يلقيها في مدينة يزد وسط البلاد اليوم الأحد.

وقال روحاني: "رأيكم هذا ليس رأي عدد من الشباب هنا، الخلاف والتفرقة مطلب أمريكي، لا تسمحوا لأمريكا أن تخرج من حناجر قلة قليلة في الداخل... أمريكا تسعى إلى بث الخلاف بين الإيرانيين وعلينا ألا نسمح لها أن تنطلق من حناجر داخل البلاد".

وأضاف: "الإيرانيون اليوم مستعدون للتضحية من أجل بلدهم أكثر من أي وقت مضى على الرغم من الضغوط الأمريكية".

ودعا روحاني السلطة القضائية إلى محاربة الفساد والالتزام بالشفافية أمام الشعب بشأن قضية فساد طالت مليارين و 700 ملیون دولار.

كما وجه روحاني تحية إلى الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي في بداية خطابه الذي نقل على الهواء مباشرة على الرغم من حظر ذكر خاتمي على التلفزيون الرسمي، حيث قال روحاني: أوجه التحية إلى السيد محمد خاتمي فخر إيران وفخر هذه المدينة، مسقط رأسه.

المصدر: RT