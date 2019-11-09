قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه من المحتمل أن ينشر البيت الأبيض، نسخة من اتصال هاتفي ثان مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف ترامب للصحفيين، في قاعدة أندروز الجوية قبل توجهه إلى ولاية ألاباما: "لدينا نسخة أخرى ننشرها وهي مهمة للغاية".

REPORTER: Did you ask Bill Barr or anyone in your DOJ to investigate the Bidens? And if not, why did you ask the president of Ukraine to do something you weren't willing to ask your own DOJ to do?



TRUMP, DODGING: "We're looking for corruption." pic.twitter.com/pK1lYcVTlN — Aaron Rupar (@atrupar) 8 ноября 2019 г.

وأشار ترامب، إلى أنه أجرى اتصالين هاتفيين مع زيلينسكي، لذلك "يمكنه نشر نسخة عن الاتصال الثاني".

وأضاف ترامب، أنه قد يتم نشر النسخة الثانية يوم الثلاثاء.

المصدر: وكالات