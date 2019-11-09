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إيران تنفي وقوع انفجار في أنبوب للغاز في منطقة ألموت غرب طهران

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إيران تنفي وقوع انفجار في أنبوب للغاز في منطقة ألموت غرب طهران
Sputnik
أنبوب نقل غاز - أرشيف
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نفى إسماعيل مفرد بوشهري، المدير التنفيذي لشركة الغاز الإيرانية بمحافظة قزوين غرب طهران، وقوع أي انفجار في خط نقل غاز بمنطقة "ألموت".

وكذب هذا المسؤول الإيراني، في حديث نقلته وكالة "فارس"، الشائعات التي تحدثت عن وقوع انفجار في خط أنبوب منطقة "ألموت"، وأكد عدم وجود أي حادث من هذا القبيل هناك.

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كما أكد بوشهري، أن الفرق الفنية المختصة، قامت بفحص سنوي للتحقق من الحالة الفنية للخط ومن عدم وجود تسرب فيه، وفي حال اكتشاف أي عطل أو ضرر، تقوم بإصلاحه فورا.

المصدر: وكالة فارس

 

 

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