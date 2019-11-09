إيران: نحدث معداتنا العسكرية بأقل التكاليف ودون الحاجة للخارج

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، أن بلاده تقوم بتحديث معداتها العسكرية بأقل التكاليف، مقارنة بدول الجوار ودول العالم، وبدون الحاجة للخارج.

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وقال باقري، خلال تفقده لمركز تحديث وتصنيع المعدات التابع للجيش، إن "القوة البرية باعتبارها العمود الفقري للجيش تتولى المسؤولية الأساسية في الدفاع عن أراضي إيران، وإن أداء هذه المهمة الجسيمة يعتمد إلى حد كبير على المعدات المتطورة".

وأضاف، أن "هذه القوة وإلى جانب القدرة على التحرك وقوة نيران معداتها، تتمتع بكوادر بشرية ماهرة ومضحية وشجاعة، وتدافع بكل ثقة عن أراضينا".

وأشاد اللواء الإيراني بمركز تحديث المعدات وتصنيعها التابع للقوة البرية، وقال: "في بعض الأقسام لسنا بحاجة إلى التخلي عن معداتنا وشراء معدات جديدة، وفي الحقيقة نحافظ على الجزء الرئيسي للدبابات والمدافع وناقلات الأفراد، ونقوم باختبار فاعليتها، ونقوم بتغيير معداتها وتحديثها، وبهذا سنمتلك تجهيزات حديثة".

المصدر: فارس نيوز