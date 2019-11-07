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محكمة أمريكية تلزم ترامب بدفع مليوني دولار لمنظمات غير ربحية

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محكمة أمريكية تلزم ترامب بدفع مليوني دولار لمنظمات غير ربحية
Reuters JONATHAN ERNST
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أصدرت محكمة في ولاية نيويورك الأمريكية قرارا يلزم الرئيس دونالد ترامب بدفع مليوني دولار لمنظمات غير ربحية بعد إساءته لاستخدام أموال منظمته الخيرية لتمويل حملته الانتخابية.

ويأتي ذلك في إطار قضية تم رفعها في يونيو 2018 ضد دونالد ترامب و3 من أطفاله، هم دونالد الابن وإيريك وإيفانكا، ويتهم فيها ترامب بـ "تنسيق سياسي زائد" بين مؤسسته الخيرية وحملته الانتخابية.

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وسيتعين على ترامب دفع الأموال لعدد من المنظمات غير الربحية، حيث اعتبرت المحكمة أنه استخدم التبرعات الخيرية لأغراض شخصية.

جدير بالذكر أن مؤسسة ترامب الخيرية التي قامت بجمع التبرعات، تقرر حلها في ديسمبر عام 2018.

المصدر: رويترز

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