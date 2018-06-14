دعوى قضائية لإغلاق مؤسسة ترامب الخيرية

رفعت المدعية العامة بولاية نيويورك باربارا أندروود دعوى قضائية ضد المؤسسة الخيرية التابعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وطالبت بإغلاقها.

واتهمت المدعية العامة مؤسسة ترامب بـ "نشاط سياسي غير شرعي" لمصلحة ترامب الشخصية خلال فترة أكثر من 10 أعوام.

وتم رفع الدعوى أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك.

واستمر التحقيق مع مؤسسة ترامب 21 شهرا، وبدأ به المدعي العام إيريك شنايدرمان، الذي كان يشغل منصب المدعي العام في ولاية نيويورك قبل أندروود.

وفي أول رد فعل له على هذه الدعوى، انتقد ترامب بشدة الديمقراطيين، متهما إياهم بالوقوف وراء رفع هذه الدعوى. ودافع في تغريدة على موقع "تويتر" عن مؤسسته، مؤكدا أنها صرفت على الأعمال الخيرية أكثر من المردود.

من جانبها، اعتبرت مؤسسة ترامب في بيان لها أن هذه الدعوى ذات دوافع سياسية.

المصدر: وكالات