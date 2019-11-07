أردوغان: من وعدنا بانسحاب المسلحين خلال 120 ساعة لم يف بوعده

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "من وعدوا تركيا" بانسحاب المسلحين الأكراد من شمال شرقي سوريا خلال 120 ساعة، بعدم الوفاء بوعودهم.

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وقال: الذين وعدونا بانسحاب تنظيمي قوات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني من شمال سوريا خلال 120 ساعة، لم ينفذوا وعودهم.

وأعلن أردوغان مقتل 11 مقاتلا من "الجيش الوطني السوري" صباح اليوم، وقال إن "الإرهابيين ينفذون الهجمات ضد الجيش الوطني السوري، وارتقى صباح اليوم 11 شهيدا ولكن في المقابل هناك عدد أكبر من القتلى في الطرف الآخر".

ولفت أردوغان إلى أن تركيا حطمت بعملية "نبع السلام" خلال 8 أو 9 أيام، خططا خبيثة وضعت على مدار 8 أعوام، مشيرا إلى أن العملية وفرت فرصة مهمة لاكتشاف الأصدقاء الحقيقيين لبلاده.

وشدد الرئيس التركي، على أن أنقرة "لن تنسى الذين قاموا بحماية الإرهابيين وأخذوا في الأحضان القتلة المأجورين ضد تركيا".

المصدر: "الأناضول"