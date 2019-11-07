مصر وإثيوبيا والسودان يسعون للتفاهم بشأن سد النهضة بحلول 15 بناير

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان اتفقوا الأربعاء على السعي للتوصل لاتفاق شامل بحلول 15 يناير 2020 بشأن ملء وتشغيل مشروع سد النهضة في إثيوبيا.

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وفي بيان مشترك صدر عنهم، قال الوزراء إنهم سيحضرون اجتماعات أخرى في واشنطن يومي 9 ديسمبر و13 يناير لتقييم مدى التقدم الذي حققوه في مفاوضاتهم.

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء أنه عقد محادثات مع مسؤولين من مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة التي تقوم إثيوبيا ببنائه على نهر النيل، وكتب على تويتر: "الاجتماع مضى بشكل جيد والمباحثات ستستمر خلال اليوم!".

وتخشى مصر من أن تتفاقم أزمة المياه فيها مع بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة العملاق وللسودان مصلحة أيضا في توليد الطاقة الكهرومائية من السد.

لكن حتى إذا نجحت واشنطن حيث فشلت المفاوضات الثلاثية على مدى سنوات، ستظل مصر تعاني من مشكلات مياه أوسع نطاقا تجعلها تكابد للحفاظ على إنتاج الغذاء.

يقول المسؤولون المصريون إن النصيب السنوي للفرد من المياه يبلغ حاليا نحو 570 مترا مكعبا، وهو ما يعني أن البلاد تعاني شحا مائيا وفقا لعلماء المياه الذين يضعون عتبة لتلك الظاهرة بألف متر مكعب للفرد سنويا.

المصدر: "رويترز"