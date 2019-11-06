ترامب يلتقي بمسؤولين كبار من مصر وإثيوبيا والسودان لحل الخلاف حول سد "النهضة"

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه التقى مسؤولين رفيعي المستوى من مصر وإثيوبيا والسودان، في واشنطن، لحل الخلاف بين الدول الثلاث بشأن "سد النهضة".

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "التقيت للتو بمسؤولين كبار من مصر وإثيوبيا والسودان للمساعدة في حل الخلاف حول سد النهضة الكبير الإثيوبي، أحد أكبر السدود قيد البناء حاليا في العالم"​​​.

وأضاف: "جرى الاجتماع على ما يرام، والمناقشات ستستمر خلال اليوم". وأرفق ترامب تغريدته بصورة تجمعه بوزراء خارجية الدول الثلاث، بالإضافة إلى وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، وصهر ترامب ومستشاره، جاريد كوشنر.

وفي العام 2011، نشرت إثيوبيا مشروع بناء سد في أعالي النيل الأزرق، بالقرب من حدود السودان.

وطالبت مصر بتعليق بناء سد "النهضة"، على خلفية مخاوفها من أن يقود ملء الحوض الخاص به إلى انخفاض منسوب المياه في المجرى المصري من نهر النيل، وبالتالي إلى الجفاف، فيما أعرب السودان عن اهتمامه بالمشروع.

المصدر: RT + نوفوستي