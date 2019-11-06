قبيل بدء السباق الانتخابي ببريطانيا.. جونسون يقارن كوربين بستالين

قارن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، منافسه الرئيسي في السباق من أجل كرسي رئيس الحكومة، زعيم حزب العمال المعارض، جيريمي كوربين قارنه بالزعيم السوفيتي الراحل يوسف ستالين.

وذكر جونسون، في مقال لصحيفة "ديلي تيلغراف" أمس الثلاثاء، قبيل انطلاق حملة حزب المحافظين الذي يترأسه في الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر، أن دعم المشاريع الربحية ورجال الأعمال هو السبيل الوحيد إلى إنشاء البنى التحتية المتطورة الخاصة بالرعاية الصحية في المملكة المتحدة.

وحذر جونسون من أن حزب العمال في حال فوزه بالانتخابات المقبلة "سيمضي في زيادة الضرائب على الأرباح عشوائيا بسبب كرهه لدافعي الضرائب عن الأرباح، ما يهدد بتدمير الأرضية لازدهار الدولة".

وتابع: "يدعون أن كراهيتهم موجهة ضد مليارديرات محددين فقط، غير أنهم يشيرون بأصابعهم إلى أشخاص بتلذذ وحقد لم يلاحظا منذ ملاحقة ستالين للكولاك".

ويذكر أن الكولاك هم المزارعون الأثرياء ملاك الأراضي في الاتحاد السوفيتي الذين تعرضوا لحملة قمع واضطهاد عنيفة في ثلاثينيات القرن العشرين.

ويعد ستالين من أكثر الزعماء في العالم إثارة للجدل في القرن الماضي، إذ يرى فيه البعض شخصا قاد الاتحاد السوفيتي إلى انتصار بالغ الصعوبة على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، فيما يصر آخرون على أن سياساته القمعية أودت بأرواح ملايين الأبرياء الذين أعدموا باتهامات باطلة أو لقوا مصرعهم في معسكرات العمل الإجبارية.

المصدر: ديلي تيلغراف