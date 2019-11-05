أعلن الجيش الإسرائيلي عن عقد اجتماع ثلاثي بين إسرائيل واليونان وقبرص، اليوم الثلاثاء، لبحث تعزيز التعاون العسكري بين الأطراف الـ 3 في البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، أن الاجتماع جرى بين رئيس هيئة التخطيط في القوات الإسرائيلية، الجنرال أمير أبو العافية، ورئيس هيئة التخطيط في الجيش اليوناني، وقائد لواء المدرعات القبرصي.

ونشر أدرعي صورة من الاجتماع، دون الإشارة إلى مكان انعقاده، فيما ذكر أن "هذا اللقاء هو الثاني من نوعه تحدث فيه القادة عن التحديات المشتركة في المنطقة، والحاجة للاستقرار فيها"، لافتا إلى أن المشاركين في المحادثات "فحصوا إمكانيات التعاون في هذا الإطار".

#صورة من اللقاء الثلاثي بين رئيس هيئة التخطيط، الميجور جنرال أمير أبوالعافية، مع رئيس هيئة التخطيط اليوناني، وقائد لواء المدرعات القبرصي. هذا اللقاء هو الثاني من نوعه تحدّث به القادة عن التحديات المشتركة في المنطقة، والحاجة للاستقرار فيها، كما فحصوا إمكانيات التعاون في هذا الإطار pic.twitter.com/xg50WikfaU — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 5 november 2019

ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الأطراف الـ 3 تقاربا ملموسا وسط التوتر مع تركيا، التي بدأت في مايو الماضي أنشطة التنقيب عن الغاز في مياه بالبحر الأبيض المتوسط، تعتبر جزءا من المنطقة الخالصة لجمهورية قبرص، وسط انتقادات واسعة من قبل جمهورية قبرص واليونان وإسرائيل وكذلك مصر، التي أطلقت بدورها مؤخرا مناورات مشتركة واسعة في المنطقة مع القوات اليونانية وقبرصية.

وعلى مدار السنوات الماضية، عثر في سواحل كل من مصر وإسرائيل ولبنان وقبرص، على كميات كبيرة من حقول الغاز الطبيعي، ما أثار احتمالات لإنشاء مركز طاقة إقليمي كبير.

لكن هذه الآفاق تواجه مشكلات قوية بسبب الخلافات السياسية بين دول المنطقة، خاصة بين قبرص واليونان من جهة وتركيا من جهة أخرى، وكذلك بين إسرائيل ولبنان.

المصدر: RT