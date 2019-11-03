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وفود عسكرية روسية وصينية في طهران لبحث مناورات بحرية مشتركة

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وفود عسكرية روسية وصينية في طهران لبحث مناورات بحرية مشتركة
Reuters MN/KR
سفن حربية إيرانية -أرشيف-
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أعلن قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني، الأميرال حسين خانزادي، أن وفودا عسكرية من روسيا والصين وصلت، اليوم الأحد، إلى طهران لبحث المناورات العسكرية البحرية المشتركة مع بلاده.

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وقال خانزادي إن المناورات المشتركة التي ستجمع البلدان الثلاثة ستقام في شهر يناير المقبل، لافتا إلى أنها "تمثل استعراضا لقدرات القوات المسلحة الإيرانية بشكل مشترك مع الدول الأخرى".

وأضاف أنه "في نوفمبر العام الماضي، قمنا باختبار أول صاروخ مضاد للسفن يطلق من تحت الماء، ونعمل حاليا على إنتاج هذا النوع من الصواريخ بكميات كبيرة".

وفي حديثه عن قدرات القوات البحرية الإيرانية، أكد خانزادي أن هذه القوات "تمكنت من إطلاق الصواريخ من الغواصات ومن تحت مياه البحار"، مضيفا أن "هذه الغواصات والصواريخ ومخازن الصواريخ والقوى التي تطلقها إيرانية بالكامل".

وأعرب القائد عن ثقته في أسطول بلاده البحري الذي يعتبر "الأكبر في بحر قزوين بعد روسيا"، مشيرا إلى أن "إيران تمتلك أكبر بارجة لوجستية في الشرق الأوسط، وهي قادرة على إنجاز دورة كاملة في الأرض عبر تزودها مرة واحدة بالوقود".

المصدر: RT

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