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تيلرسون يحذر من الوضع السياسي الراهن في بلاده

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تيلرسون يحذر من الوضع السياسي الراهن في بلاده
Reuters
وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون
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دعا وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون، الديمقراطيين والجمهوريين لتوحيد صفوفهم على خلفية الأزمة السياسية الحالية في البلاد في ظل تحقيق العزل الجاري بحق الرئيس دونالد ترامب.

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رفض تيرلسون، الذي أعفاه ترامب من منصبه في مارس 2018 بسبب الخلافات في وجهات النظر بينهما، أثناء حفلة خاصة بجمع تبرعات لصالح فنانين وكتاب أقيمت في مدينة هيوستن، أمس السبت، رفض التعليق مباشرة على إجراءات الديمقراطيين لعزل ترامب، لكنه أعرب عن قلقه العميق إزاء الوضع السياسي الحالي في البلاد.

وحذر وزير الخارجية السابق من أن ما تمر به اليوم الولايات المتحدة يشبه بكثير ما كان عليه الوضع إبان الحرب الأهلية الأمريكية، مشددا على أن هذا الوضع يحتاج إلى البحث العميق داخل المجتمع المدني.

وتابع: "أشعر بالقلق إزاء بلدنا، وعلى كلا الطرفين (الديمقراطيين والجمهوريين) التصرف معا".

وأبدى تيلرسون "أمله في أن تساعد الفنون الشعب الأمريكي بإعادة التواصل مع دولته وتذكّره بالقيمة البالغة لهذه الجمهورية".

وتبادل تيلرسون وترامب غير مرة انتقادات منذ ترك وزير الخارجية السابق منصبه في الإدارة الأمريكية.

ويتمحور تحقيق العزل الذي أطلقه الديمقراطيون في مجلس النواب حول الضغط الذي مارسه ترامب على نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بغية إجباره على فتح تحقيق مع هانتر بايدن، نجل المرشح الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة نائب الرئيس السابق جو بايدن. ويشغل هانتر بايدن منصبا كبيرا في إحدى الشركات الأوكرانية.

المصدر: رويترز

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