ترامب يدعو رئيس أوكرانيا لزيارة البيت الأبيض

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يود أن يزور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي البيت الأبيض، متوقعا أن يقبل الأخير مثل هذه الدعوة.

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وأوضح ترامب للصحفيين أمس السبت قبل توجهه إلى نيويورك: "بالتأكيد أوجه دعوة له.. أحب أن يأتي إلى البيت الأبيض إذا كان يحب ذلك، وأعتقد إنه يحب أن يأتي".

وأدى اتصال هاتفي جرى في 25 يوليو الماضي طلب فيه ترامب من زيلينسكي التحقيق بشأن النشاط المالي لخصمه السياسي الديمقراطي، جو بايدن، وابنه هانتر بايدن، في أوكرانيا، إلى قيام الديمقراطيين في مجلس النواب بتحقيق بشأن مخالفة ترامب للقانون وطرح مسألة عزله.

وقررت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب، نانسي بيلوسي، أن تسلك بحزبها طريق "آلية العزل" المحفوفة بالمخاطر، بعد كشف معلومات عن الاتصال الهاتفي، الأمر الذي وصفه ترامب بـ"أكبر حملة مطاردة سياسية في التاريخ الأمريكي".

المصدر: رويترز