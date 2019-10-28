 
مباشر
عاجل
مصدر أمريكي مسؤول لـ"رويترز": تم التخلص من جثة البغدادي من خلال رميها في مياه البحر

ترامب بالخطأ يسمي زيلينسكي "الرئيس الروسي الجديد"

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mmbu

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في معرض حديثه عن نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه "الرئيس الجديد لروسيا"، كما نقل هذه الكلمات الموقع الرسمي للبيت الأبيض.

ولفت الصحفي الأمريكي دانييل ديل، الانتباه إلى هذا الخطأ في تغريدة على صفحته في "تويتر"، قائلا: "ترامب ينادي الرئيس الأوكراني بالروسي".

وجاء هذا الخطأ في معرض تعليق ترامب على نشر نسخة محادثته مع زيلينسكي، حيث قال إن حديثهما كان "ممتازا"، وإن معارضيه (في الولايات المتحدة) حاولوا إثارة فضيحة من هذا الحديث.

وأضاف: "والكرزة على رأس الكعكة كانت (أن الرئيس) الروسي، فكما تعلمون، الرئيس الروسي الجديد، رجل طيب، أدلى ببيان. بأنه لم يكن هناك شيء. وأنه لم يكن هناك ضغط عليه".

المصدر: نوفوستي + البيت الأبيض

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هكذا كان تمثال الحرية في نيويورك لـ"فلاحة مصرية"!