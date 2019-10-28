قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في معرض حديثه عن نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه "الرئيس الجديد لروسيا"، كما نقل هذه الكلمات الموقع الرسمي للبيت الأبيض.

ولفت الصحفي الأمريكي دانييل ديل، الانتباه إلى هذا الخطأ في تغريدة على صفحته في "تويتر"، قائلا: "ترامب ينادي الرئيس الأوكراني بالروسي".

trump calling Ukraine Pres. Russian. pic.twitter.com/az60EIGy0z — Barry Thomas Goldberg (@barrytgoldberg) October 28, 2019

وجاء هذا الخطأ في معرض تعليق ترامب على نشر نسخة محادثته مع زيلينسكي، حيث قال إن حديثهما كان "ممتازا"، وإن معارضيه (في الولايات المتحدة) حاولوا إثارة فضيحة من هذا الحديث.

وأضاف: "والكرزة على رأس الكعكة كانت (أن الرئيس) الروسي، فكما تعلمون، الرئيس الروسي الجديد، رجل طيب، أدلى ببيان. بأنه لم يكن هناك شيء. وأنه لم يكن هناك ضغط عليه".

المصدر: نوفوستي + البيت الأبيض