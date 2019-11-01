في ذكرى وعد بلفور.. إيرانيون يحتجون أمام سفارة بريطانيا في طهران (فيديو)

تجمع عدد من الإيرانيين، اليوم الجمعة، أمام السفارة البريطانية في طهران بمناسبة ذكرى وعد بلفور، واحتجاجا على السياسات البريطانية تجاه القضية الفلسطينية.

وردد المحتجون، وهم طلبة ينتمون إلى قوات التعبئة "الباسيج"، شعارات "الموت لأمريكا والموت لإسرائيل والموت لبريطانيا".

وشهد محيط السفارة انتشارا كثيفا لقوات الشرطة لمنع أي انفلات أمني للوقفة الاحتجاجية التي اتسمت بالسلمية.

وتحل ذكرى وعد بلفور الثانية بعد المئة في ظل تشاؤم فلسطيني سببه التقارب العربي الإسرائيلي وإصرار واشنطن وتل أبيب على تمرير صفقة القرن.

المصدر: RT