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وسائل إعلام: وقوع العديد من الضحايا بإطلاق نار أثناء حفلة هالوين في كاليفورنيا

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وسائل إعلام: وقوع العديد من الضحايا بإطلاق نار أثناء حفلة هالوين في كاليفورنيا
Reuters CLH/LIM
رجل شرطة في ولاية كاليفورنيا
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أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع العديد من الضحايا، اليوم الجمعة، جراء عملية إطلاق نار في إحدى حفلات الهالوين بمقاطعة أوريندا في ولاية كاليفورنيا.

ونقل موقع "الإندبندنت" عن مدير شرطة المقاطعة قوله إن "قسم شرطة أوريندا يتعامل مع حوادث إطلاق نار متعددة. التحقيق جارٍ، وسيتم تقديم المزيد من التفاصيل لاحقا".

يتبع..

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