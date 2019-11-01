وسائل إعلام: وقوع العديد من الضحايا بإطلاق نار أثناء حفلة هالوين في كاليفورنيا

أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع العديد من الضحايا، اليوم الجمعة، جراء عملية إطلاق نار في إحدى حفلات الهالوين بمقاطعة أوريندا في ولاية كاليفورنيا.

ونقل موقع "الإندبندنت" عن مدير شرطة المقاطعة قوله إن "قسم شرطة أوريندا يتعامل مع حوادث إطلاق نار متعددة. التحقيق جارٍ، وسيتم تقديم المزيد من التفاصيل لاحقا".

يتبع..