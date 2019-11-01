أعلن مربو الكلاب في الولايات المتحدة أن أثمان سلالة "مالينو" التي ينحدر منها الكلب الذي شارك في العملية العسكرية الأمريكية التي قضت على أبو بكر البغدادي بسوريا، ارتفعت بشكل متسارع.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع في وقت سابق السرية عن صورة هذا الكلب وامتدحه قائلا إنه كلب رائع، وأنه وُفق في تنفيذ العملية العسكرية الموكلة له.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن صاحب أكبر مؤسسة متخصصة في توريد سلالة كلاب "مالينو"، أن الإقبال على شراء كلاب من هذه الفصيلة شهد في الأيام الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق.

وأفاد صاحب هذه المؤسسة المتخصصة في تربية الكلاب والإتجار بها بأن أحد المشترين عرض عليه 85 ألف دولار، لشراء كلب من هذه الفصيلة من حضيرته التي تضم 70 كلبا، في حين بيعت كلاب من هذه الفصيلة في السابق بأسعار تتراوح بين 16 و 25 ألف دولار، والجراء بنحو 2000 دولار.

المصدر: نوفوستي